100 jonge violisten trekken door Antwerpen tegen oorlog in Oekraïne

In Antwerpen spelen vandaag 100 Suzuki-violisten, vooral kinderen, een straatconcert om geld in te zamelen voor Oekraïne. Spelend op hun viool en in geel-blauwe kleding trekken ze van het Antwerpse Centraal Station naar het Operaplein. De Suzuki-methode is een Japanse manier van viool spelen die vooral bij jonge kinderen gebruikt wordt.