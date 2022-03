2 jongeren opgepakt na overval jeugdopvangcentrum in Moorslede

Donderdag kort na middernacht drongen 2 jongeren van 15 en 17 het jeugdopvangcentrum ninnen in Slypskapelle, een deelgemeente van Moorslede. Met een mes bedreigden ze de enige begeleidster, die toen aanwezig was. Ze verplichtten haar om de kluis open te maken en namen het geld mee. Ze gingen ook aan de haal met enkele smartphones en een tablet. Daarna verplichtten ze de begeleidster om mee te gaan naar buiten en sloten ze de deur van het opvangcentrum. Zo wilden de daders waarschijnlijk vermijden dat de vrouw snel alarm zou kunnen slaan.

Na de overval vluchtten de jongeren weg in een taxi, waarmee ze naar Sklypskapelle waren gekomen. In het voertuig zat er ook nog een minderjarig meisje dat bij de 2 daders hoorde, maar zelf niet aan de overval deelnam. Uiteindelijk slaagde de begeleidster er in om alarm te slaan en kon de politie het drietal oppakken. Het minderjarige meisje, dat in de taxi was blijven zitten tijdens de overval, mocht na het verhoor weer vertrekken. De 2 jongens van 15 en 17 jaar werden ter beschikking gesteld van de jeugdrechter in Brugge.