3 appartementen tijdelijk onbewoonbaar na zware dakbrand

Rond 15.30 uur brak er brand uit in het appartementsgebouw in de Laubespinstraat in Jette. Daarbij vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet gekend. Het vuur ontstond op een van de terrassen, sloeg over op de gevelisolatie van het gebouw en bereikte zo het dak. De brandweer kreeg het vuur vrij snel onder controle.

Zowel het dak als vier zolders van het gebouw liepen ernstige schade op. Drie appartementen zijn daardoor tijdelijk onbewoonbaar. "In totaal gaat het om 6 families die nu door de gemeente worden opgevangen", laat de woordvoerder van de politiezone Brussel-West weten.