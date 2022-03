Actievoerder in maandverbandpak protesteert in Brugge tegen menstruatiearmoede 

Daarom stelt Rebelle vzw vandaag 3 nieuwe projecten voor samen met Huis van de Mens in Brugge op het evenement "Stelletje ongeregeld". "Allereerst stellen we een educatief pakket voor "Evenwaardig menstrueren". Dat is een pakket voor een luchtige workshop om mensen, bijvoorbeeld kansarmen of anderstaligen, te informeren over menstruatie", zegt Dewancker. "Daarnaast komen er op verschillende openbare plaatsen in Vlaanderen inzamelzuilen om menstruatieproducten te verzamelen. Die worden dan verdeeld onder de mensen die het nodig hebben."