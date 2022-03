Blog - Oekraïne: "Russisch offensief Kiev deels succesvol", president Zelenski aan Russische moeders: "Stuur zonen niet"

In de Oekraïense hoofdstad Kiev waren afgelopen nacht opnieuw luchtsirenes en ontploffingen te horen. Dat melden journalisten van BBC en CNN. Ook in de stad Zjitomir, ten westen van de hoofdstad, luidde het luchtalarm. Het Oekraïense leger bevestigt dat het Russisch offensief rond Kiev voortduurt en op bepaalde plaatsen "deels succesvol is". Het is niet duidelijk of de explosies van vannacht afkomstig zijn van Oekraïense of Russische aanvallen.

Er vinden nog steeds gevechten plaats in de buitenwijken van de hoofdstad. Volgens de lokale autoriteiten blijft het noorden van de stad het gevaarlijkst. Het gaat dan over de buitenwijken Bucha, Irpin en Hostomel en het district Visjorod, ten noorden van Kiev. De gevechten in Brovari zijn ook erger geworden, aan de overkant van de Dnjepr-rivier ten oosten van de stad.