Bouwvergunning voor brandweerkazerne “Delta” in Elsene

“Onze brandweerlieden en ambulanciers zetten zich in voor de Brusselaars en de kwaliteit van hun kazernes voldeed niet. We willen een waardige werkomgeving bieden aan de mensen die elke dag levens redden in Brussel”, zegt Staatssecretaris Pascal Smet.

Veiligheid en duurzaamheid staan ​​centraal bij deze brandweerkazerne. De nieuwe kazerne houdt rekening met de vereisten van een moderne brandweerkazerne. Zo wordt de werking en het vertrek/retour bij interventies geoptimaliseerd. De nieuwe kazerne zal op een steenworp van de bestaande voorpost voor de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) worden gebouwd, die te verouderd en te klein was om te renoveren. Zo kan de dienstverlening ongehinderd worden verdergezet tijdens de bouw.