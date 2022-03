De stad Genk vermindert aantal gokkantoren 

Genk telt op dit moment 7 gokkantoren en volgens het stadsbestuur is dat naar Vlaamse normen erg veel. Sinds twee jaar moeten gemeentebesturen rekening houden met omgevingsfactoren als ze de vergunning van een gokkantoor toekennen of verlengen. En de stad maakt daar nu gebruik van. De twee gokkantoren die hun vergunning nu verliezen, liggen in een buurt waar veel jongeren komen.



Het eerste gokkantoor dat geen vergunning meer krijgt, ligt aan de Europalaan vlak bij het jeugdcentrum Rondpunt 26, de bibliotheek en een fastfoodrestaurant. En ook het andere geviseerde wedkantoor, aan de Vennestraat, trekt heel wat jongeren aan. Intussen onderzoekt het stadsbestuur nog de aanvraag van een derde kantoor dat zijn vergunning graag wil verlengen. Het Genkse stadsbestuur wil, naast een strenger vergunningsbeleid, ook meer inzetten op hulpverlening voor mensen die met een gokverslaving te kampen hebben.