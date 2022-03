Deken Lokeren wijdt traditiegetrouw honderden fietsen voor een seizoen zonder al te veel ongelukken

Het professionele Vlaamse wielervoorjaar begint met de Omloop Het Nieuwsblad maar amateurs uit het Waasland wachten de fietsenwijding in Lokeren af. Dan wijdt de deken op de Markt fietsen om de renners te behoeden voor onheil op de weg. Heel wat mensen kwamen vandaag naar Lokeren om er het zekere voor het onzekere te nemen. "Ik fiets er niet sneller door maar het is een mooie traditie", getuigt een deelneemster. Schepen Marjoleine de Ridder (CD&V) is blij met alle belangstelling. "Er is heel veel volk. De wijding kon vorig jaar door de coronacrisis niet doorgaan en nu is iedereen hier opnieuw: de wielertoeristen, groepjes van Okra, mensen van retrokoersclubs... De markt staat vol!"