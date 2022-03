Diegem neemt massaal afscheid van geliefde pastoor en ereburger: "We heffen een glas op zijn leven"

Gemeente Diegem heeft zaterdag massaal afscheid genomen van pastoor Vital Orolé. Er was te weinig plaats in de Sint-Catarinakerk, een 80-tal mensen volgden de plechtigheid via een groot scherm op het plein buiten. Orolé was een enorm geliefde man in Diegem. Hij was er jarenlang pastoor en erg actief in het verenigingsleven, onder meer in de Chiro. Heel wat oud-leden waren er om een laatste eer te betonen aan Orolé. "Het was een warme en joviale man waar je altijd bij terecht kon. Hij werd ook overal uitgenodigd, zelfs op familiefeesten", herinnert een inwoner zich.