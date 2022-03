"Geen verhoogde straling na beschieting in Charkov, stroomtoevoer in Tsjernobyl deels hersteld"

Na de beschieting vrijdag in Charkov, is er volgens de nucleaire waakhond van het land geen verhoogde straling vastgesteld. Er werd geen schade aangetroffen die de nucleaire veiligheid in gevaar brengt, klinkt het.

De toezichthouder meldde in de nacht van donderdag op vrijdag dat het Instituut voor Fysica en Technologie in Charkiv voor de tweede keer beschoten werd door Rusland. De instelling heeft een onderzoeksreactor die werkt op laagverrijkt uranium. Het gebouw werd licht beschadigd door de aanval en het personeel is aan het werk om de schade te herstellen. De stroomtoevoer naar systemen en componenten die belangrijk zijn voor de veiligheid werd ondertussen hersteld.

Ook de Amerikaanse minister van Energie Jennifer Granholm zei op Twitter dat er geen verhoogde straling gedetecteerd werd in Oekraïne. Haar departement blijft de situatie monitoren. "We blijven ongerust over de roekeloze acties van Rusland en de schendingen van de nucleaire veiligheidsprincipes."

Het Russische leger beschuldigde Oekraïne er vrijdagavond dan weer van het gebouw te hebben opgeblazen om nucleair onderzoek te verbergen.

Technici zijn erin geslaagd om een deel van de stroomtoevoer naar de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne te herstellen. Dat zegt het internationale atoomenergieagentschap IAEA op basis van Oekraïense bronnen.

De stroomtoevoer is belangrijk voor de koeling van radioactieve elementen in Tsjernobyl, maar die raakte woensdag onderbroken na gevechten met Russische militairen in de omgeving van de kernreactor.

Onmiddellijk gevaar was er volgens de IAEA niet, omdat de noodgeneratoren het nog deden. Bovendien slaagden de Oekraïeners er in meer diesel aan te leveren voor de generatoren ondanks de Russische opmars in het gebied.

Volgens de IAEA zijn er momenteel acht van de vijftien Oekraïense kernreactoren op vier verschillende plaatsen in werking. Het stralingsniveau is overal normaal. De kerncentrale van Zaporizja stuurt bovendien weer automatisch gegevens door naar het hoofdkwartier van het atoomenergieagentschap in Wenen. Voor Tsjernobyl is dat niet het geval.