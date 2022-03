Gentse stadsdiensten screenen zelf 1.000 opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen op kwaliteit 

In dat gesprek vraagt de stad ook meer details over de woning. “We willen niet dat mensen maandenlang op een zetel moeten slapen. We vragen ook of er meubels zijn, of er sanitair is en of dat in orde is. Ook kijken we of er voldoende plaats is per persoon en of de privacy gegarandeerd kan worden.” In sommige gevallen volgt er ook een plaatsbezoek om te kijken of alles in orde is. Dat gebeurt allemaal door stadsdiensten, de politie komt amper in het plaatje. “Mensen die een noodwoning aanbieden moeten wel een blanco strafblad hebben, dat wordt sowieso gecheckt.”