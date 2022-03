Tijdelijk goedkoper openbaar vervoer, meer autoloze zondagen: dit wil Groen om hoge brandstofprijzen aan te pakken

Het doel van alle voorstellen van Groen is duidelijk: "we moeten allemaal onze olieconsumptie zo veel mogelijk verminderen", zegt voorzitter Meyrem Almaci. En dat zou ook kunnen door meerdere autoloze zondagen in te voeren, zoals in de jaren 70 al het geval was.

Een nieuwe snelheidsbeperking op snelwegen tot 110 km/u zou volgens Groen ook een dubbele winst opleveren: wie trager rijdt, verbruikt minder brandstof, en het is ook beter voor de luchtkwaliteit. Groen wil ook nieuwe spitsstroken, voor mensen die aan autodelen doen.

"Als we nu enkel de taksen op brandstof verlagen, maar verder niets structureels of fundamenteels doen, dan zitten we elke twee jaar in dezelfde crisis, en worden we als samenleving nooit onafhankelijker van onze verslaving aan fossiele brandstoffen", zegt Groen-voorzitter Meyrem Almaci.

"Niet de consument, maar de overheid, heeft hier een verpletterende verantwoordelijkheid. Laat ons niet langer dweilen met de kraan open, maar doen wat kan om dit in de toekomst te voorkomen."