Heusden-Zolder pakt uit met huurfietsen: "We hadden geen beter moment kunnen kiezen"

Het zijn vooral mensen die zich voor een opleiding of werkervaring moeten verplaatsen en het financieel niet al te breed hebben die een huurfiets kunnen gebruiken. Vaak gaat het om mensen zonder auto of die te lang onderweg zijn met het openbaar vervoer. "Het is een groep die groeit", zegt Boelaers. "We haddeng een beter moment kunnen kiezen, de energie- en brandstofprijzen gaan fors omhoog.". Wie nood heeft aan een fiets kan die voor onbepaalde duur lenen. Kinderen krijgen op tijd en stond een meegroeifiets. Ook als de fiets hersteld moet worden, kunnen ze terecht in de Fietshal. Het initiatief is bedoeld voor inwoners van Heusden-Zolder.