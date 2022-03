Hogeschool VIVES steunt Oekraïense partners en studenten met inzamelactie

"We hebben allereerst besloten om een webpagina aan te maken, waar er een overzicht staat van informatie en inzamelacties voor Oekraïne", vertelt Tine Ternest. "Maar via die pagina zijn we nu ook zelf een inzamelactie gestart om onze partners in Oekraïne te steunen die in hun universiteiten of organisaties vluchtelingen opvangen. We ondersteunen vooral in het grensgebied, net als de provincie West-Vlaanderen. Omdat we zeker weten dat de konvooien met hulpgoederen ter plaatse zullen raken. We werken daarvoor samen met onze partners Caritas Sambir-Drohobych en Modrichy, een plaatselijk therapeutisch centrum."