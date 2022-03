Honderden Gentenaars houden arm in arm minuut stilte voor Oekraïne

Ondertussen maakt Gent zich klaar om vluchtelingen uit het voormalige Oostblokland op te vangen. “We tellen al zo’n 200 Oekraïeners die in Gent wonen, de voorbije dagen zijn daar nog eens 100 vluchtelingen bijgekomen”, weet burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). “Onze stadsdiensten starten nu een screening van de meer dan 1.000 verblijfplaatsen die werden aangeboden via #plekvrij, mogelijk moeten we nog meer vluchtelingen opvangen. Maar de actie van vandaag sterkt me in de overtuiging dat we die mensen in nood kunnen huisvesten.”