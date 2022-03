Hoogzwangere vrouw die moest vluchten uit gebombardeerd ziekenhuis in Marioepol bevallen van dochter Veronika

Na het bombardement is Mariana Vishegirskaja naar een ander ziekenhuis in een buitenwijk van Marioepol gebracht. Volgens AP is ze met een keizersnede bevallen in een ziekenhuis "aan de frontlinie in een stad die al meer dan een week afgesneden is van voedselbevoorrading, water, elektriciteit en verwarming".



Ook een andere vrouw die het ziekenhuis in Marioepol dat gebombardeerd werd, moest ontvluchten, zou volgens AP intussen bevallen zijn.