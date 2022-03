Hulplijn voor boeren in nood krijgt meer oproepen door hoge energieprijzen en oorlog in Oekraïne

De stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne hebben financiële en mentale gevolgen voor de boeren. Dat merkt vzw Boeren op een Kruispunt uit Aalter. Daar kunnen boeren terecht als ze hulp nodig hebben. "We merken dat we nog meer oproepen krijgen dan tijdens de coronacrisis", zegt directeur Els Verté. "In 2021 hadden we 232 nieuwe aanmeldingen op een heel jaar, in januari en februari hebben we er nu al 70." Door de internationale spanningen swingen de energieprijzen, ook voor boeren, de pan uit. Voor veevoeder worden vaak grondstoffen uit Oekraïne en Rusland gebruikt, die zijn minder voorradig en dus stijgt ook daar de prijs.