Kamperende ouders aan het Inspirocollege in Houthalen-Helchteren

Her en der in Vlaanderen wordt er gekampeerd aan scholen om kinderen te kunnen inschrijven op een school. Aan het Inspirocollege in Houthalen-Helchteren worden ze voor het eerst met het fenomeen geconfronteerd. Directeur Tom Verheyen betreurt dat ouders er de tenten opslaan. "We zijn een kleine school met in 700 leerlingen. Dat is wellicht, samen met onze alternatieve pedagogische aanpak, de reden dat zoveel ouders hun kind hier willen inschrijven". De school heeft 140 plaatsen in het eerste jaar, maar broers en zussen krijgen voorrang. Dat maakt dat er nu 91 plaatsen beschikbaar zijn. Uitbreidingsmogelijkheden heeft de school niet