Middenklasse zwaarst getroffen door hoge energieprijzen, lagere inkomens gecompenseerd door sociaal tarief

Economen van de KU Leuven hebben in kaart gebracht wat de impact is van de hogere gas- en elektriciteitsprijzen op de koopkracht van de Belgische huishoudens. Ze baseren zich op de prijsstijgingen tussen januari 2021 en januari 2022. De impact verschilt sterk over de gezinnen heen en vooral het contracttype is daarbij doorslaggevend. De energieprijzen zijn beginnen te stijgen in april vorig jaar. Wie rond die periode een vast contract had en dat ook nog altijd heeft (voor 1, 2 of 3 jaar) heeft die stijgende prijzen voor gas en elektriciteit nog niet gevoeld. Wie daarentegen een variabel contract of een nieuw contract heeft, ziet zijn factuur fors stijgen.