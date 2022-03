Mechelse agentes dienen klacht in tegen collega die mogelijk verdovende drug in drankje deed

Het Antwerpse parket is een onderzoek gestart na een klacht van twee agentes van de politiezone Mechelen-Willebroek. De agentes beschuldigen een collega van het toevoegen van verdovende middelen aan hun drankjes tijdens het uitgaan en van grensoverschrijdend gedrag. “De exacte omstandigheden worden onderzocht. Het onderzoek is in handen van de Algemene Inspectie, dat de politiediensten controleert”, vertelt parketwoordvoerder Kristof Aerts.