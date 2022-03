Oecumenische Vredeswake voor Oekraïne in Kortrijkse Sint-Maartenskerk

Een groepje catechisten uit Bellegem stapte wat onwennig de kerk binnen. "Ik had de aankondiging gezien op facebook en wist meteen dat we hier naar toe moesten met ons groepje", vertelt een begeleider. "Ik weet niet wat we moeten verwachten, maar we kunnen op zijn minst tot rust komen en eens denken aan de mensen die zoveel leed ervaren in Oekraïne."

Heel wat bezoekers waren niet gelovig. "Maar ik vind de boodschap die de oorlog veroordeeld belangrijk, dus daarom wil ik hier aanwezig zijn!", zegt een jonge Kortrijkzaan. "Wij zijn wel gelovig", benadrukt een koppel dat even later de kerk binnenkomt. "Gebed en samenhorigheid verrichten soms wonderen, wij geloven in die kracht."