Opleiding ‘fuifcoach’ in Pajottenland: “Knaldrang is groot, maar het moet veilig!“

Nu we opnieuw in code geel zitten, krijgen de gemeenten veel aanvragen om evenementen te mogen organiseren. “De knaldrang is groot, maar we willen de veiligheid bewaren. Zo moeten de CO2-meters nog steeds gebruikt worden.”

“Tijdens het theoretische deel lichten we de reglementen toe. Van meldingsplicht van een event tot de wetgeving rond alcohol en roken. Maar ook hoe ze oordoppen kunnen aanvragen”, zegt Maya Van Holder van de Jeugdregio Pajottenland. “Onze deuren staan ook na de opleiding nog open voor vragen of hulp.”

“We organiseren binnenkort opnieuw onze Paas TD, dus is het handig om alles nog eens op te frissen”, zegt Elien van KLJ Strijland die de opleiding al eens eerder volgde. “Het voordeel is dat ik al een paar jaar in de leiding zit. En ik heb de opleiding al eens gevolgd. De opfrissing doet goed en er zitten een paar nieuwe zaken in.”