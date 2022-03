Politieagent krijgt vuistslag tijdens tussenkomst in Gentse Overpoortstraat

In de uitgaansbuurt Overpoort is een agent afgelopen nacht lichtgewond geraakt bij een interventie. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en wordt bevestigd aan onze redactie. "We zijn opgeroepen voor twee incidenten. In één geval was er sprake van een man die met een mes anderen bedreigde. Toen we ter plaatse kwamen was het mes niet meer te vinden", vertelt Liesbet De Pauw van de politie.

"Een ander incident gebeurde aan een nachtclub. De politie kwam er tussen bij een vechtpartij. Eén agent kreeg daarbij een vuistslag in het gezicht. Een man is opgepakt en gerechtelijk aangehouden. De agent raakte lichtgewond."