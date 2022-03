"Zeg dan toch sorry": politieke verantwoordelijkheid is helaas een concept uit het verleden geworden

Parlementaire onderzoekscommissies hebben het mandaat van een onderzoeksrechter. Het is een instrument dat in het Vlaams Parlement tot voor kort niet zo vaak werd gebruikt, maar deze legislatuur al twee keer is bovengehaald. Er is de PFOS-commissie die haar conclusies aan het formuleren is, en haar eindrapport voorbereidt; en nu is er de commissie, naar aanleiding van de dood van een baby in een Gentse crèche, naar de problemen in de kinderopvang. Vooral de werking van Kind en Gezin, de controlerende administratie, wordt onder loep genomen. Maar ook de aansturing van die administratie door de bevoegde minister van Welzijn, Wouter Beke (CD&V), wordt tegen het licht gehouden.