Spoorbeheerder Infrabel zoekt bijna 100 nieuwe personeelsleden met jobdagen in Denderleeuw en Mechelen

Infrabel zoekt in Brussel en Vlaanderen heel erg veel personeel om mensen die met pensioen gaan te vervangen. Daarnaast komen er ook heel wat investeringen aan die voor extra werk zorgen. In heel België zoekt het bedrijf daarvoor bijna 1.000 mensen dit jaar. Het gaat vaak om vacatures voor knelpuntberoepen. Om mensen over de streep te trekken organiseert Infrabel jobdagen, vandaag in Denderleeuw en Mechelen.