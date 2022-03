Vlaams minister Bart Somers op bezoek bij Oekraïense gemeenschap in Genk

In de Michaëlkerk staan tafels vol met hulpgoederen. Die zijn bedoeld om naar Oekraïne te brengen. "Maar ook vluchtelingen die hier in ons land toekomen, vaak met alleen een plastic zak met wat eigen spulletjes, kunnen langskomen". Aan het woord is Nadja Derewianka die de Oekraïense gemeenschap vertegenwoordigde tijdens het bezoek van de minister Somers. Dat hij langskomt in Genk vindt ze fantastisch. "Zo toont hij dat hij met ons volk inzit. We mogen blij zijn dat we in een land als België leven. De solidariteit van de Genkenaars, van de Limburgers, van de Belgen is enorm".