Voorlopig laatste concert van Arno in AB gaat niet door

Arno begon dit jaar weer met optreden nadat hij vorig jaar enkele maanden een rustpauze moest inlassen wegens gezondheidsproblemen. De zanger kreeg eind 2019 de diagnose pancreaskanker en werd in april 2021 opnieuw opgenomen in het ziekenhuis met complicaties als gevolg van zijn behandeling. Daar herstelde hij weer snel van, maar hij kreeg het advies van zijn artsen om even een rustpauze in te lassen. Op 12 januari trad hij weer op tijdens een Radio 1 Sessie op de VRT.

Er volgden ook nog concerten in de AB in Brussel en in Kursaal in Oostende. Voordat hij aan zijn minitournee begon kon Studio Brussel-presentatrice Michèle Cuvelier Arno spreken.