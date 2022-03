Wetteren stelt reglement op voor laden elektrische wagens op de weg na discussie met inwoner

De vrouw in kwestie kocht een elektrische wagen en wil die opladen met de energie die ze opwekt met zonnepanelen op het dak van haar rijwoning. Om dat te kunnen doen moet de auto wel voor de deur geparkeerd kunnen worden én moet er een kabel onder het trottoir lopen. De vrouw vroeg de gemeente zelf of ze daar een sleuf voor kon maken, maar botste op een weigering. "We zijn erg blij dat inwoners overschakelen naar elektrische auto's en we willen dat ook stimuleren", reageert schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co). "Maar we moeten zorgen dat we daar duidelijke regels voor hebben zodat er geen wildgroei ontstaat."