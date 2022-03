Zeemanshuis in Zeebrugge sluit definitief de deuren: "Nieuwe mobiele hulppost ingericht op bus"

Volgens Olivier Crousel, voorzitter van vzw Seamen Centre Zeebrugge ging de zeevaart op een andere manier werken door de coronacrisis. "We rijden nu zelf met een bus, ingericht als een soort mobiele hulppost, naar de schepen. Daar kunnen we de zeelieden helpen met bijvoorbeeld dringende noden, zoals toiletgerief, maar ook telefoonkaarten en kledij. Het heeft even geduurd, maar nu wordt het concept toch geapprecieerd."

Daardoor werd het zeemanshuis niet meer gebruikt. "De zeevaart is ondertussen heel veel veranderd. Schepen blijven niet meer zo lang in de haven liggen als vroeger en rederijen zorgen zelf veel meer voor alle nodige faciliteiten voor hun bemanning. En op veel schepen is er ook tegenwoordig een nultolerantie voor alcohol. Dus zelfs voor de coronacrisis bleef onze bar soms dagenlang leeg. Het was al niet simpel om financieel rond te komen, maar nu met de energiecrisis wordt het al helemaal onbetaalbaar."