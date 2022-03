Zeg niet meer "CDH", maar "Les Engagés": Franstalige centrumpartij kiest nieuwe naam

"Les engagés" is de erfgenaam van de Franstalige christendemocraten van de Parti Social Chrétien (PSC). Onder impuls van toenmalig partijvoorzitter Joëlle Milquet liet de partij in 2002 al het adjectief "christelijk" vallen. Het was de bedoeling om een breder publiek aan te spreken, maar 20 jaar is de partij nog verder electoraal achteruitgeboerd.