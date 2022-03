8 gewonden bij een motorcrosswedstrijd in Tessenderlo

In Tessenderlo zijn 6 toeschouwers gewond geraakt toen twee motorcrossers de controle over het stuur verloren en in het publiek terecht kwamen. "Vijf gewonden werden naar ziekenhuizen in de buurt gebracht, een vrouw had een openbeenbreuk en is zwaargewond naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht", zegt politiewoordvoerder Katrien De Clerck van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo