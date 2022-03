Amerikaanse acteur en Oscarwinnaar William Hurt (71) is overleden

William Hurt raakte bekend in de jaren 80. Hij speelde rollen in films als "Body Heat" (1981), "Gorky Park" (1983), "The Big Chill" (1983), "Kiss of the Spider Woman" (1985), "Children of a Lesser God" (1986) en "Broadcast News" (1987).

Voor zijn hoofdrol in de Braziliaanse film "The Kiss of the Spider Woman" van Hector Babernco kreeg William Hurt een Oscar en de prijs voor beste acteur op het filmfestival in Cannes. Hij speelde de rol van Luis Molina, een homoseksueel die in een cel terechtkomt met de linkse revolutionair Valentin. Het is de bedoeling dat hij zijn medegevangene geheimen probeert te ontfutselen, maar dat draait enigszins anders uit.

Hij speelde ook geregeld toneel en werd in 1985 genomineerd voor een Tony Award. Dat is een prijs voor theaterproducties en acteurs op Broadway, in New York.