Oscarfavoriet "The power of the dog" wint BAFTA's voor beste film en beste regie, Will Smith bekroond als beste acteur

Traditioneel zijn de BAFTA's twee weken voor de uitreiking van de Oscars een goede graadmeter voor de Amerikaanse filmprijzen. De Britse filmprijzen zijn uitgereikt in de Royal Albert Hall in Londen. "The power of the dog", die 12 Oscarnominaties heeft, wint de twee belangrijkste BAFTA's, voor beste film en beste regie.

Regisseur Jane Campion is zo de tweede vrouwelijke regisseur op rij die bekroond wordt op de BAFTA's in die categorieën. Vorig jaar won Chloé Zhao beide prijzen voor "Nomadland", zowel op de BAFTA's als op de Oscars trouwens.

Campion is nog maar de derde vrouwelijke regisseur die bekroond wordt met een BAFTA. Ze was er niet bij in Londen om haar prijs op te halen. Haar hoofdrolspeler Benedict Cumberbatch- met blauw/gele pin op zijn kostuum, als steun voor Oekraïne - heeft die BAFTA in ontvangst genomen. Met een kwinkslag, want hij doet op het podium alsof hij zijn eigen voorbereide speech komt brengen. Helaas voor Cumberbatch: hij valt zelf niet in de prijzen.