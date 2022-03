Brand oude NMBS-gebouwen in Gentbrugge: "Sluit ramen en deuren in de omgeving"

De brandweer van Gent roept mensen die in de buurt van Gentbrugge wonen om ramen en deuren gesloten te houden. Ook ventilatiesystemen worden beter uitgeschakeld. Er is in de regio hevige rookontwikkeling door een uitslaande brand op de NMBS-site. Daar is de eerste verdieping zo goed als volledig uitgebrand. Het is voorlopig nog onduidelijk wat er precies gebeurd is en of de rook schadelijk is. "We doen de oproep uit voorzorg", zegt Anouk Veyt van de brandweer.