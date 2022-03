Dendermonde verkoopt voordelige plantenboxen om inwoners meer groen te laten planten in de straten

De stad Dendermonde wil dat er meer groen komt in de straten. Planten aan gevels of in tuinen dragen bij tot een mooier stadszicht, ze zijn ook goed voor de biodiversiteit. En ze zorgen voor verkoeling bij warm weer. Dendermonde wil inwoners aanzetten om meer groen te planten en verkoopt daarom, samen met ABLLO vzw, plantenboxen. Die zijn er voor mensen die in een verstedelijkt gebied wonen. Ook inwoners die geen tuin hebben maar planten aan de gevel willen zetten, komen in aanmerking.