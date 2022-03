Zet drugsdealer prijslijst op muur aan de kerk in Sint-Stevens-Woluwe? "We halen dit weg en beloven onderzoek"

In Sint-Stevens-Woluwe prijken de prijzen van een lokale drugsdealer sinds kort op een muur aan de Sint-Stefaanskerk. Zo lijkt het althans. Of er echt een dealer aan het werk is, is niet zeker. Maar toch belooft burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD) de graffiti zo snel mogelijk weg te halen.

Op een muur aan de kerk staat een graffitiboodschap waarin een drugsdealer zijn prijzen lijkt te afficheren. Die gaan over leveringen van 1 tot 10 gram, met prijzen van 10 tot 80 euro. Burgemeester Holemans werd nog maar net op de graffiti gewezen. "We zullen ze weghalen, desnoods met een gespecialiseerde firma." De gemeente gaat ook onderzoeken waar de boodschap vandaan komt en of het muurtje waarop de tekst staat niet kan weggehaald worden. "Ik heb recent niets vernomen over mogelijk druggebruik in de buurt van de kerk", besluit Holemans.