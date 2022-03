Eerste Vlaams kampioenschap Exergaming in Brugge

De wedstrijd werd georganiseerd voor tieners tussen 10 en 15 jaar oud. "Nu zagen we vooral jongeren uit de streek, maar in de toekomst willen we een breder publiek aantrekken. Het is zeker voor herhaling vatbaar, want we zagen een mix van jonge gamers en sporters en dat is juist het leuke eraan", besluit Vanmassenhove. En dat kan kersvers Vlaams kampioen Exergaming, Nando Demeulenaere (15) beamen. "Mijn mama had het gezien op Facebook en gevraagd of ik niet wilde meedoen. Ik doe wel redelijk veel sporten, maar dit was eens iets anders. Het balspel vond ik toch wel het moeilijkste, want dan liepen de spelers door elkaar en werd het verwarrend. Ik had niet verwacht dat ik ging winnen, want ik heb maar één record gehaald op de fiets. Maar volgend jaar wil ik zeker opnieuw meedoen!"