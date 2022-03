Barbara Dex Award voor lelijkste Songfestivaloutfit verdwijnt na 25 jaar: "Niet gelukt om prijs positiever te maken"

"Een bestaande prijs na al die jaren een andere invulling geven, dat is blijkbaar onmogelijk. Het laatste wat we willen, is mensen kwetsen, of een slecht gevoel geven", zo staat in een statement op Songfestival.be.

"De laatste jaren hebben we veel meer negatieve reacties gekregen over die prijs. Daarom zijn we ervan overtuigd dat het beter is om met de Barbara Dex Award in zijn huidige vorm te stoppen. Omdat die prijs altijd wordt geassocieerd met het oordeel "lelijk". Na 25 jaar is het tijd om een stap vooruit te zetten."

Er komt een gloednieuwe award, die de meest opvallende outfit op het grootste podium van Europa in de bloemetjes zal zetten. Hoe de nieuwe award zal heten, kunnen Songfestivalfans uit de hele wereld mee bepalen online. Voorstellen zijn welkom bij Songfestival.be.

Alle ideeën zijn welkom, "enkel voorstellen waar de naam "Barbara Dex" in voorkomt worden geweigerd", aldus de organisatie. De nieuwe naam en awards worden op 29 april voorgesteld.