Eindelijk nieuw lokaal voor Chiro Libertus en J@M Nekkerspoel in Mechelen

Dit weekend is het de feestelijke opening van het Liberthuis in Mechelen. In de wijk Nekkerspoel was er nood aan een nieuwe plek waar jongeren kunnen samenkomen, zegt schepen van jeugd Abdrahman Labsir (Open Vld). “Met de bouw van Liberthuis is er nu ook in deze wijk een flinke opwaardering van de jeugdinfrastructuur, zowel voor Chiro Libertus als voor onze kinder- en tienerwerking J@M. De chiro komt hier samen in het weekend en tijdens de week zullen hier activiteiten zijn van J@M.”