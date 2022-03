Regering morgen bijeen over energiemaatregelen: niet iedereen op dezelfde lijn over daling accijnzen op brandstof

Verlinden zegt dat het niet de bedoeling is om veiligheidsrisico's te nemen. "We gaan geen roekeloze beslissingen nemen." Ze is dan ook niet te spreken over het voorstel van N-VA-voorzitter Bart De Wever vandaag in "De zondag". Hij zou graag vijf kerncentrales openhouden in plaats van twee. "De andere reactoren die nog functioneel zijn, zijn er niet op voorbereid om langer open te blijven. Als dat al aan de orde zou zijn dan moeten we daar eerst een technische veiligheidsstudie over maken."