Ewajasnacks van Antwerpse broers Saïd en Rachid zijn eerste halalsnacks in de Aldi

Ewa Ja is de naam van een liedje van het Antwerpse duo SLM waar Saïd deel van uitmaakt. De zoektocht naar de naam van de snacks was dus niet moeilijk, vertelt Rachid die vooral de zakelijke kant op zich neemt. “Mijn broer is het creatieve brein achter dit allemaal. Ewa Ja is het Kinderwoord van het jaar 2017 en is deel gaan uitmaken van de samenleving. Het staat voor ‘awel ja, het is nu zo, maar we maken er het beste van’. Het staat zelfs in de Van Dale. Het was dus een evidente keuze”, aldus Rachid.