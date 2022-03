Is diplomatieke uitweg uit oorlog nog mogelijk? "Partijen willen eerst militair zo sterk mogelijke positie innemen"

"Het conflict lijkt op beide fronten, zowel militair als diplomatiek in een patstelling te zitten", legde Laurien Crump uit in "De ochtend" op Radio 1. "Dat is geen toeval. Beide partijen hopen op militair vlak nog wat meer overwinningen te boeken, om die dan te kunnen gebruiken om op diplomatiek niveau toegevingen te kunnen afdwingen."



"Maar anderzijds denk ik wel dat er al behoorlijk wat geschoven is de voorbije twee weken. Wat de Russische president Poetin in het begin zei over dat grote Russische rijk dat hij voor ogen had en zijn idee over een snelle regimeverandering in Oekraïne, die dingen lijken nu wat verder weg. Anderzijds heeft de Oekraïense president Zelenski gezegd dat het ook bespreekbaar is om het idee van het mogelijke NAVO-lidmaatschap voor zijn land van tafel te halen en Oekraïne mogelijk als een neutraal land met veiligheidsgaranties te beschouwen."