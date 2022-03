Gentse kunstencentrum Vooruit wordt wachtzaal voor Oekraïense vluchtelingen

"We gaan vooral een rustige ruimte voorzien, voor de rest doen we niet zo heel erg veel. De vluchtelingen willen gewoon even verpozen. We bieden koffie, thee en soep aan, mensen kunnen er ook hun gsm's opladen om in contact te kunnen blijven met het thuisfront", zegt Devos.

Na enkele uren krijgen de Oekraïeners een adres waar ze kunnen verblijven. "Dat is een hotel voor één of twee nachten, of een verblijfplaats bij een particulier."