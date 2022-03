Busramp Sierre herdacht met bezinningsmoment aan herdenkingsmonument: "Weet dat we jullie niet loslaten"

"Diegene verliezen die je het meest dierbaar is: je kind, je partner. Het is waar elke ouder, waar iedereen voor vreest. Het is de wreedste kant van het leven", aldus De Croo. "Ook nú is die solidariteit er nog steeds. Iedereen verwerkt zo’n groot verlies op haar en zijn eigen manier, maar weet dat we jullie niet loslaten. We willen dit samen met jullie blijven dragen."

De Croo nam ook de tijd om alle hulp- en reddingsdiensten te bedanken, die 10 jaar geleden ter plaatse waren na het ongeval. "Vanuit heel ons hart: een oneindige dank voor uw hulp en uw inzet, uw nabijheid en uw steun. In België hebben we toen ervaren dat Zwitserland een groot hart heeft. Wij zullen dit nooit vergeten."