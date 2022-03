Herdenkingsmonument en eerste zorgboom voor coronaslachtoffers in Geel

Vandaag werd er in de nieuwe herdenkingstuin van het ziekenhuis AZ Geel stil gestaan bij de vele coronaslachtoffers. “De familie heeft niet altijd tijd gekregen om afscheid te kunnen nemen. Zeker in de eerste golf was het nog niet duidelijk hoe we hiermee konden omgaan. Voor die mensen hebben we vandaag deze herdenking georganiseerd. We doen dit voor de overledenen, familie en ook de zorgverstrekkers”, vertelt Jan Flament, directeur van het ziekenhuis AZ Geel.