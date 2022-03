Nieuw wereldrecord Münsterländers samenbrengen op het strand van Westende: "211 viervoeters aanwezig"

Voor organisator Nathalie Deryckere had het evenement een grotere betekenis. Ze wilde vooral tonen aan mensen dat honden geen wegwerpproducten zijn en veel zorg en liefde vragen. Daarom werd er met de wereldrecordpoging ook geld ingezameld voor asielcentra in Vlaanderen. "Sommige asielcentra zitten heel krap bij de kas om alle verwaarloosde honden op te vangen. We hopen natuurlijk dat we een mooi bedrag bij elkaar halen met onze Müsterländer merchandise die we verkopen. Alle winst zal gebruikt worden om de nodige producten van de asielen aan te vullen. Ik ben alleszins superblij met de grote opkomst vandaag", vertelt Margot.

Veel mensen vonden het een geslaagd en prachtig initiatief. "Het is leuk voor ons en voor de hondjes om even uit te waaien en onze Nono kan nog eens gezellig samenspelen met anderen Müsterländer", zegt Pascal uit Gent. En ook Isabelle uit Rotselaar wilde het voor geen geld missen. "We zijn superenthousiast om hier aanwezig te zijn met onze Müsterländers Lisa en we hebben ook onze Maltezer Kosmo meegenomen om van het strand te genieten." En er waren vandaag niet enkel honden met hun baasjes uit eigen land aanwezig, maar ook vanuit Zweden, Denemarken, Duitsland en vooral ook uit Nederland.