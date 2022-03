Hulpkonvooi uit Steenokkerzeel opnieuw thuis na trip naar Pools-Oekraïense grens

De trip zelf verliep grotendeels zoals gepland. Al kwamen er uiteindelijk maar vijf in plaats van negen vluchtelingen mee naar ons land. “Het wantrouwen is heel erg groot. Je merkt dat de mensen veel schrik hebben om door spionnen of dergelijke meegenomen te worden. Ze zouden liever dichter bij Oekraïne blijven in een omgeving waar ook Slavische talen worden gesproken. "Belgica" daar hebben ze nog nooit van gehoord. We hadden een kaart mee om ons land te tonen, maar je zag ze denken: "Dat is het hol van Pluto waar je ons naartoe brengt". Hun vrees is ook hoe ze daarna terug naar hun eigen land zouden raken.”

De vijf vluchtelingen worden nu ondergebracht bij gezinnen in de gemeente. “We gaan hen laten acclimatiseren en de komende dagen zien hoe we hen kunnen helpen en begeleiden. Je ziet dat zij een trauma hebben opgelopen. Die kinderen geef je een knuffeltje en die zijn even afgeleid. Maar die moeders hebben hun man en familie achtergelaten. Die staan daar met één pulletje, een identiteitsbewijs, een gsm en een oplader. Dat is het.”