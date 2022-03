Kaarsjes voor slachtoffers van busramp in Sierre

De stad Lommel wil vandaag op deze trieste verjaardag de 15 kinderen en 2 begeleiders van basisschool 't Stekske, die de busramp niet overleefden, herdenken. Het stadsbestuur riep iedereen op om op zondagavond 19 uur een kaarsje aan te steken.



Wie dat wil, kan nog tot 20 maart in het stadhuis een kaartje ophalen om daar een persoonlijk tekstje op te schrijven en dan te deponeren in een speciale bus. Die krijgen later een plaats in het herdenkingshoekje in Basisschool ‘t Stekske.