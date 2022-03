Kuringen is opnieuw verbonden door een brug

Volgens Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) kadert de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal in de opwaardering van de scheepvaart. Op dit moment wordt er via het Albertkanaal al 40 miljoen ton aan goederen vervoerd en dat komt overeen met twee miljoen vrachtwagens minder op de weg.

Volgens de minister is de nieuwe brug ook een meerwaarde voor de fietser, "die kunnen nu gebruik maken van brede vrijliggende fietspaden om van het jaagpad aan de ene kant van het kanaal naar dat aan andere kant te rijden".