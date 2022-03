KV Oostende veilt speciale voetbalshirts ter ere van Arno voor Kom Op Tegen Kanker: "Nog zelf als kleine mannen in Oostende gespeeld"

De band van de broers Peter en Arno met KV Oostende gaat al een lange tijd terug. "In onze jonge jaren hebben we zelf nog allebei gevoetbald bij Oostende, dat was lang voor KV Oostende zelf bestond. Arno speelde toen bij AS Oostende en ik bij VG Oostende. Gelukkig zijn we nooit tegenover elkaar uitgekomen in een wedstrijd. Daarvoor is het leeftijdsverschil iets te groot. Arno heeft voetbal gespeeld tot hij ongeveer 17 was en hij was er ook best goed in. Op een bepaald moment had hij ook kans om bij de UEFA Juniors te raken, maar dat is dan mislukt. Maar we dragen nog allebei het voetbal van Oostende in ons hart", lacht Peter.